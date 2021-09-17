Космонавт рассказал, что актеры «Вызова» будут делать перед полетом на МКС

Съемочная группа и актеры фильма «Вызов» вместе режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд полетят в космос. Космонавт Андрей Борисенко рассказал, что они будут делать на Байконуре перед полетом. Об этом сообщил «Газета.ru».

Он уточнил, что экипаж пребывает в Центр подготовки космонавтов заранее, чтобы соблюсти самоизоляцию. Их осмотрят специалисты и убедятся, что никто не заболеет.

«Это превышает необходимый инкубационный режим каких-либо болезней», — рассказал Борисенко, уточнив, что перед полетом в космос им придется ждать две недели.

Большую часть времени съемочная команда пробудет в гостинице. Но они могут и участвовать в пресс-конференциях.

«Мероприятия, связанные со взаимодействием с общественностью, как правило, не проводятся. Но окончательное решение принимает руководитель оперативной группы», — рассказал Борисенко.

В гостинице они смогут смотреть телевизор, читать книги, играть в шашки, шахматы, бильярд, а также ходить в спортзал. На этом их активные развлечения заканчиваются.