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    17 сентября 2021, 12:21

    Космонавт рассказал, что актеры «Вызова» будут делать перед полетом на МКС

    Дарья Морозова

    Съемочная группа и актеры фильма «Вызов» вместе режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд полетят в космос. Космонавт Андрей Борисенко рассказал, что они будут делать на Байконуре перед полетом. Об этом сообщил «Газета.ru».

    Космонавт рассказал, что актеры «Вызова» будут делать перед полетом на МКС

    Он уточнил, что экипаж пребывает в Центр подготовки космонавтов заранее, чтобы соблюсти самоизоляцию. Их осмотрят специалисты и убедятся, что никто не заболеет.

    «Это превышает необходимый инкубационный режим каких-либо болезней», — рассказал Борисенко, уточнив, что перед полетом в космос им придется ждать две недели.

    Большую часть времени съемочная команда пробудет в гостинице. Но они могут и участвовать в пресс-конференциях.

    «Мероприятия, связанные со взаимодействием с общественностью, как правило, не проводятся. Но окончательное решение принимает руководитель оперативной группы», — рассказал Борисенко.

    В гостинице они смогут смотреть телевизор, читать книги, играть в шашки, шахматы, бильярд, а также ходить в спортзал. На этом их активные развлечения заканчиваются.