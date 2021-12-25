Космонавт показал на видео разворот МКС

Российский космонавт Петр Дубров показал в своем Instagram, как разворачивается Международная космическая станция, а также отстыковку приборно-агрегатного отсека грузового корабля Прогресс М-УМ.

Прогресс ранее был пристыкован к модулю «Причал».

«Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале — разворот МКС!» — написал Дубров.

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» — это сборка узлового модуля «Причал» с приборно-агрегатным отсеком посредством вновь разработанного переходного отсека.

«Месяц назад он выполнил возложенную на него задачу по доставке на российский сегмент МКС нового модуля», — заключил Дубров.

МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.