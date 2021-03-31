Космонавт объяснил, почему в корпусе МКС могли появиться трещины

Космонавт Павел Виноградов объяснил, по каким причинам в корпусе МКС могли появиться трещины. Одна из них — большие нагрузки на корпус переходной камеры (ПрК), написал сайт kp.ru.

По словам специалиста, еще в 2007 году в российском сегменте отказал бортовой цифровой вычислительный комплекс. Из-за этого экипаж МКС двое суток чинил этот компьютер. Со стороны ПрК пять раз пристыковывался европейский грузовик ATV, весом в 21 тонну. Виноградов отметил, что это дало большую нагрузку на корпус.

Помимо прочего, на корпус станции действует немалое число наводок от десятков работающих электрических приборов и от магнитного поля Земли.