Космонавт Лазуткин назвал поломку туалетов на МКС штатной ситуацией

Техника иногда выходит из строя и в этом нет ничего особенного. На борту МКС все оборудование сделано так, чтобы его можно было легко починить. Об этом рассказал «360» Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин, комментируя поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.

«Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. На самом все вещи, все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто», — сообщил Лазуткин. Космонавт добавил, что вся техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее можно было в случае поломки легко починить.

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Кроме того, всегда можно обратиться за советом специалистов в ЦУП. Космонавты никогда не остаются один на один со своими проблемами.

«Космонавты — это руки специалистов и глаза, а мозг у них общий», — сказал Лазуткин.

Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС вышел из строя туалет, а в российском сегменте оказался переполнен бак. Астронавты из США сейчас занимаются ремонтом так называемого ассенизационно-санитарного устройства (АСУ).