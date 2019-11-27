Космонавт Лазуткин назвал поломку туалетов на МКС штатной ситуацией
«Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. На самом все вещи, все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто», — сообщил Лазуткин. Космонавт добавил, что вся техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее можно было в случае поломки легко починить.
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Кроме того, всегда можно обратиться за советом специалистов в ЦУП. Космонавты никогда не остаются один на один со своими проблемами.
«Космонавты — это руки специалистов и глаза, а мозг у них общий», — сказал Лазуткин.
Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС вышел из строя туалет, а в российском сегменте оказался переполнен бак. Астронавты из США сейчас занимаются ремонтом так называемого ассенизационно-санитарного устройства (АСУ).