Третья очередь космодрома Восточный может начать строиться раньше плана. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Третья очередь космодрома подразумевает под собой создание стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».

«Возможно, нам потребуется раньше начать (строительство) третьей очереди (космодрома Восточный). По крайней мере, если мы с вами получаем отработанную на Байконуре ракету „Союз-5“ и ракету „Союз-6“ в классе, близком к (ракете) „Союз-2“, которая пойдет на замену, то надо с точки зрения технологического резервирования создавать стартовый стол здесь (на Восточном). Это будет еще один стартовый стол», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора Роскосмоса.

Ранее стало известно, что с космодрома Байконур в 2022 году будет запущена новая ракета «Союз-5» с двигателем РД-171МВ. В дальнейшем она будет использована в качестве первой ступени ракеты «Енисей».

В пятницу, 6 сентября, глава Роскосмоса объявил о создании новой ракеты «Союз-6» с двигателем РД-180. Ракета будет запускаться с Байконура, а в будущем будет применяться в качестве второй ступени «Енисея».

Первый пуск ракеты «Енисей» с космодрома Восточный планируется провести в 2028 году.