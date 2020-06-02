Космодром Байконур ждут перемены. На нем планируют запуск новых российских ракет

В истории космодрома Байконур наметился новый виток. На нем хотят модернизировать два стартовых комплекса. Они будут предназначены для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал о планах в видеообращении, которое опубликовано на сайте Роскосмоса и посвящено 65-летнему юбилею космодрома.

«Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура», — заявил Рогозин. По его словам, космодрому предстоит принять «новые российские ракетные комплексы».

Первую площадку Байконура — так называемый «Гагаринский старт» — модернизируют под запуски ракет «Союз-2». Сейчас госкорпорация уже ведет переговоры на этот счет и рассчитывает на их скорое и успешное завершение.

«Надеюсь, <…> мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке», — отметил Рогозин.

В число важных проектов глава Роскосмоса включил и «Байтерек», которому недавно дали новое название — «Назарбаевский старт». Он подразумевает реконструкцию старта ракеты «Зенит». Рогозин напомнил, что это «самая последняя ракета Советского Союза», использовавшаяся с Байконура.

«В наших планах создание ракеты „Союз-5“ — еще более мощной, чем „Зенит“», — подчеркнул он. Ракету, по словам Рогозина, создают для завоевания рынка пусковых услуг.

Начало работ «Назарбаевского старта» и «Гагаринского старта», рассчитывают в Роскосмосе, сделает сотрудничество РФ и Казахстана еще более крепким.

На Байконуре готовят и запускают в космос корабли, орбитальные и автоматические межпланетные станции. Это один из ведущих космодромов мира.