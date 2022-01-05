Россия придумала, как запитать Землю электроэнергией из космоса

В России разработали проект солнечной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию для Земли. Работу над ней вели специалисты холдинга «Российские космические системы», входящего в Роскосмос.

По словам разработчиков, эта станция способна обеспечить регулярное снабжение альтернативной электроэнергией островные, горные и северные районы Земли. При этом на этот процесс не будут влиять погодные условия и время суток, написало РИА «Новости».

Помимо этого, она позволит передавать энергию на другие космические аппараты для их плановой подзарядки или в случае аварии. У комплекса будет космическая и наземная части.

Накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю будет беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. На поверхности планеты будет находиться принимающий модуль — это системы наземных мобильных антенн. Солнечную энергию от беспилотного корабля они будут принимать по лазерному каналу, а затем преобразовывать и распределять. В РКС подчеркнули, что эта разработка — отличная альтернатива термоядерной энергетике.

Согласно проекту, такие космические электростанции будут размещены на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного луча на мобильные ректенны будет обеспечивать синхронизирующий программный комплекс.

Ранее китайские ученые смогли разогреть термоядерный реактор до 70 миллионов градусов по Цельсию, что в пять раз выше температуры Солнца. По мнению специалистов, эта разработка может стать источником безграничной чистой энергии.