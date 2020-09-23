Экипаж МКС уклонился от космического мусора

Экипаж Международной космической станции (МКС) уклонился от неизвестного космического мусора. Он прошел в нескольких километрах от станции.

Об этом в Twitter сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«Маневр <…> завершен. Астронавты выходят из укрытия», — отметил он.

Как сообщило NАSА, МКС изменил орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс», пишет РИА «Новости». По данным ТАСС, на время маневра экипаж, в целях предосторожности, находился на корабле «Союз».

Отмечается, что ближе всего к МКС фрагмент мусора находился примерно в 18:21 по времени Восточного побережья США (01:21 мск).

На станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее стало известно, что Первый канал и госкорпорация «Роскосмос» снимут первый художественный фильм в космосе. Сюжет картины предусматривает полет на МКС.