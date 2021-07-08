Космический мусор пролетел мимо МКС на расстоянии меньше 2 км

Неустановленный объект космический объект не затронул Международную космическую станцию при пролете. Он пролетел на безопасном расстоянии, которое составило 1,8 километра. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В агентстве отметили, что вероятность пересечения орбит МКС и пролетающего мимо объекта была нулевой. Поэтому корректировки расположения станции для уклонения не потребовалось.

Прогноз о появлении вблизи МКС неопознанного объекта из космического мусора появился на этой неделе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин изначально утверждал, что объект пролетит на расстоянии в 4,5 километра. Американское космическое агентство NASA потребовало скорректировать расположение станции.

После информацию обновили. Выяснилось, что мусор окажется ближе к МКС, чем считалось ранее. Решение о корректировки орбиты МКС пообещали принять за шесть часов до максимального сближения.

Начальник информационно-аналитического центра АО ЦНИИмаш Игорь Бакарас уточнил, что в прошлом году зафиксировали более 200 опасных сближений космического мусора с МКС. Корректировать орбиту станции пришлось только два раза.