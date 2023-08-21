Технологии 21 августа 2023, 07:49 Космический корабль «Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане Роскосмос: космический грузовик «Прогресс МС-22» упал в Тихий океан Роскосмос

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» успешно прошел через земную атмосферу и разрушился. Его обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос в официальном Telegram-канале.

Корабль свели с орбиты, после чего вошел в атмосферу планеты. Несгоревшие части конструкции погрузились в Тихий океан.

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«„Прогресс МС-22“ закончил космический полет», — отметили в госкорпорации.

Грузовик покинул Международную космическую станцию утром 21 августа, после чего его двигательная установка начала торможение, и корабль сошел с орбиты.

«Прогресс МС-22» запустили с космодрома Байконур 9 февраля. Вместе с кораблем в космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1а». Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, а с помощью его двигателей несколько раз корректировалась орбита станции.

Через четыре дня на освободившееся место на модуле «Звезда» встанет новый космический грузовой корабль «Прогресс МС-24». Кроме него на МКС будет находиться «Прогресс-23», который прибыл туда 24 мая.