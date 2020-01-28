Космический буксир с ядерным двигателем создадут в России к 2025 году

По данным издания, впервые макет космического ядерного буксира показали на международном авиакосмическом салоне в прошлом году. Ресурсные испытания этой разработки должны завершиться к 2030 году. На этот же период намечены летные испытания аппарата.

Он понадобится для доставки грузов в отдаленные уголки космоса, когда станет возможным освоение других планет и создание там обитаемых баз.