28 января 2020, 18:21
Космический буксир с ядерным двигателем создадут в России к 2025 году
Первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич объявил, что к 2025 году планируется создать первые «образцы космической ядерной энергоустановки с термоэмиссионным реактором-преобразователем». Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, впервые макет космического ядерного буксира показали на международном авиакосмическом салоне в прошлом году. Ресурсные испытания этой разработки должны завершиться к 2030 году. На этот же период намечены летные испытания аппарата.
Он понадобится для доставки грузов в отдаленные уголки космоса, когда станет возможным освоение других планет и создание там обитаемых баз.