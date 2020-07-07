Корпорация Microsoft купит Warner Bros. Interactive за 4 миллиарда долларов

Сотрудники корпорации рассказали, что это необходимо для решения проблемы с эксклюзивными играми на новый Xbox Series X. Отмечается, что подразделение компании ответственно за игры про Бэтмена, а также игры по мотивам фильмов «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Помимо прочего, они занимаются усовершенствованием таких популярных во всем мире игр как Mortal Kombat и Injustice.

В числе потенциальных покупателей также были Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard.