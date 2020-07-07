07 июля 2020, 11:59
Корпорация Microsoft купит Warner Bros. Interactive за 4 миллиарда долларов
Американская корпорация Microsoft собирается купить компанию Warner Bros. Interactive Entertainment, которая занимается изданием, продюсированием и лицензированием компьютерных игр за 4 миллиарда долларов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Information.
Сотрудники корпорации рассказали, что это необходимо для решения проблемы с эксклюзивными играми на новый Xbox Series X. Отмечается, что подразделение компании ответственно за игры про Бэтмена, а также игры по мотивам фильмов «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Помимо прочего, они занимаются усовершенствованием таких популярных во всем мире игр как Mortal Kombat и Injustice.
В числе потенциальных покупателей также были Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard.