Корейские физики сделали робота-хамелеона, способного копировать цвета окружающего мира

Ученые из Кореи создали робота-хамелеона, который перенимает цвета через серебряные нанопровода и жидкие кристаллы. Он за считанные минуты способен менять оттенки при изменении температурных условий. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на журнал Nature Communication.

Исследователи надеются, что такое открытие в будущем позволит создать камуфляж нового поколения. Примечательно, что кристаллы разных видов не в первый раз помогают делать открытия. Например, использование особого кристалла ранее позволило физикам обнаружить темную материю.