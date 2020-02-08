Корейская семья встретила умершую дочь в виртуальной реальности

Встречу мамы и дочки показали в документальном фильме «Встреча с тобой». Чан Чжи одели специальный шлем и перчатки, чтобы она могла не просто увидеть и услышать дочь, но и прикоснуться к ней.

В виртуальной реальность девочка подбежала к женщине с криком «Мама» и тут Чан Чжи расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание девочка попросила маму больше не плакать.

Уже после сеанса женщина рассказала, что когда Найона заболела сначала врачи посчитали, что это просто простуда. Но девочка угасла за месяц и скончалась. С тех пор ее фотографии висят в доме, а Чан Чжи каждую неделю приносит на ее могилу новые игрушки.

Для того, чтобы сделать встречу возможной компания Viv Studio собрала лучших специалистов страны по виртуальной реальности. Они проанализировали все видео и фотографии Найоны. Изучили ее поведение, повадки, позы, жесты. Опираясь на эти данные они смогли создать уникальный образ.