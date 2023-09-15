Технологии 15 сентября 2023, 22:26 Корабль «Союз МС-24» пристыковался к МКС Роскосмос: «Союз МС-24» с новым экипажем пристыковался к МКС Unsplash

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Корабль «Союз МС-24», который запустили с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Причаливание проходило в автоматическом режиме. На корабле на станцию прилетели командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.

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Также корабль доставил на станцию около 120 килограммов груза, В него вошли бортовая документация, рационы, личные вещи космонавтов и оборудование для научных экспериментов. За весь период экспедиции планируется провести 70 экспериментов и четыре выхода в открытый космос.

За запуском в космос ракеты-носителя «Союз МС-24» наблюдала девятиклассница Мария Андреева, которая накануне встретилась с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Он пригласил юную изобретательницу посетить запуск космического корабля на Байконуре.