Корабль «Союз МС-20» вошел в режим торможения, активировав для этого необходимые двигатели. Это нужно для того, чтобы сойти с орбиты, передал корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

После этих действий от корабля, который заходит на посадку, отделятся два отсека: бытовой и приборно-агрегатный. Они должны будут сгореть в плотных слоях атмосферы.

Далее отсек с пассажирами войдет в плотные слои, начнется аэробаллистическое торможение. Вокруг корабля возникнет облако горячей плазмы, из-за этого явления после спуска капсула с космонавтами будет черной и обгоревшей в некоторых местах. В процессе спуска в облаке плазмы связь с пассажирами будет затруднена.

После этого корабль затормозит при помощи парашютов. Примерно в метре от земли включатся двигатели мягкой посадки. Приземление ожидаемо произойдет в Казахстане, на 148 километров юго-восточнее города Жезказган.

На корабле «Союз МС-20» в космос отправлялись сотрудник Роскосмоса Александр Мисуркин и японский миллиардер Юсаку Маэдзава со своим помощником Ёдзо Хирано.