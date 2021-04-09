Корабль «Ю. А. Гагарин» с космонавтами пристыковался к МКС

В пятницу российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Это следует из трансляции Роскосмоса на YouTube.

Известно, что «Союз» пристыковался к модулю «Рассвет» в автоматическом режиме. На станцию с космодрома Байконур корабль прибыл с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Обычно полет к Международной космической станции занимает порядка шести часов, но в этот раз он прошел в ускоренном режиме.

На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. На МКС коллег ждали россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути. Незадолго до полета на обшивку корабля была нанесена надпись: «Ю. А. Гагарин».

Уже через несколько дней исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки космодрома, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.