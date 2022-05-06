Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Атлантическом океане

Спустя сутки после отстыковки от МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Атлантическом океане у берегов Флориды. Видео завершения полета показал телеканал «Звезда».

На корабле американской компании SpaceX находились четыре участника миссии Crew-3 — Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайл Бэррон из США и Маттиас Маурер из Германии. Crew Dragon вошел в плотные слои атмосферы в 00:37 (07:37 по московскому времени), а в 00:44 (07:44 по московскому времени) ведущий трансляции на сайте NASA объявил о его приводнении.

Миссия длилась полгода, астронавты отправились в нее в ноябре прошлого года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Им на смену в конце апреля на МКС уже прибыли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти из Италии.