Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и полетел к Земле

Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался в 3:35 по московскому (МКС) для возвращения на Землю. На борту корабля находится международный экипаж из четырех человек.

Прямую трансляцию ведет NASA. Команда на начало отстыковки была дана в 3:30 по московскому времени. Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов, в 9:57 по московскому времени, в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.

Возвращение корабля уже дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения. Изначально экипаж ждали на Земле 28 апреля. На Crew Dragon находятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

На МКС миссия Crew-1 прибыла в ноябре 2020 года, присоединившись к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. Они несли вахту на станции с 14 октября 2020 года. Состав 64-й основной экспедиции вернулся на Землю 17 апреля.