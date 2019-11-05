Умные часы Xiaomi окажутся популярными среди любителей гаджетов. Однако вряд ли китайская компания потеснит на рынке Аррlе с аналогичной продукцией. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель Hi-Tech Mail.ru, обозреватель Дмитрий Рябинин.

«Концептуальная ниша носимой электроники и в частности умных часов очень интересна и крайне перспективна. В перспективе пяти лет будет большой скачок в этой отрасли. Он закономерный по двум причинам: на данный момент категория умных часов ограничена мощностью и количеством сенсоров», — заявил Рябинин.

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По его словам, когда мощность увеличится и количество сенсоров собираемой им информации расширится, то возможно будет использовать умные часы в здравоохранении. По этому пути двигается компания Apple. У Xiaomi же совершенно другой подход.

«Она, грубо говоря, покупает себе долю на рынке, демпингуя, выставляя очень низкий ценник, ориентируясь, в первую очередь, на массовый рынок», — отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом китайский производитель повторяет свою стратегию на рынке, которой работает уже несколько лет. Ее суть в том, что компания устанавливает низкую стоимость и выпускает реплику популярного продукта.

Обозреватель заметил, что Xiaomi не считает копирование чем-то зазорным.

Таким образом Xiaomi пытается максимально копировать популярные решения во всех категориях, будь то смартфоны, дроны или умные часы, устанавливая более низкую цену Дмитрий Рябинин.

Однако Рябинин считает, что у такого решения есть минус. Из-за низкой цены подобный продукт воспринимается покупателем не как инновационный и технологичный, а "как, грубо говоря, ширпотреб».

«Очевидно, что Xiaomi в перспективе одного года будет выпускать более сложный, продвинутый решение, а данные часы будут начальным уровнем для тех, кто будет хочет сэкономить», — добавил эксперт.

По мнению Рябинина, у китайского производителя пока хорошо получается расширять аудиторию. Тем не менее эксперт не исключил, что у компании могут возникнуть проблемы с качеством продукта из-за отсутствия тестирования.

«Когда мы покупаем Apple или другой известный бренд, мы переплачиваем не только за бренд, но и за комплектующие, за компоновку и за тестирование», — отметил обозреватель.

Презентация умных часов Xiaomi Mi Watch прошла в Пекине. Внешне новинка похожа на Apple Watch. Однако цена девайся должна быть в два раза ниже, чем у конкурента. Продажи в России должны стартовать 11 ноября. Примерная цена на Xiaomi Mi Watch — 14 тысяч рублей. При этом Xiaomi Mi Watch Privilege Edition может стоить на десять тысяч дороже.