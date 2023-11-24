Технологии 24 ноября 2023, 17:37 «Копаешь сам себе». Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом Путин пошутил, что развитием ИИ в Сбербанке Греф копает себе яму РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пошутил про возможное увольнение Германа Грефа с поста главы Сбербанка. Причиной этого он обозначил стремительное развитие ИИ.

«Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича? Копаешь сам себе», — шутливо сказал президент, обращаясь к Грефу.

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Путина познакомили с достижениями ИИ в области генерации музыки и текста. Он послушал две композиции, после чего верно угадал, которую написал человек, а которую — нейросеть.

С 22 по 24 ноября в Москве проходит конференция AI Journey, которую посвятили передовым технологиям в искусственном интеллекте, их роли в развитии общества, бизнеса, научных открытиях и популяризации среди молодежи.

Ранее Путин поручил отечественным вузам расширить программу подготовки специалистов в сфере развития ИИ.