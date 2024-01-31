Технологии 31 января 2024, 17:50 Координационный центр доменов назвал причину массового сбоя в Рунете КЦД: причиной сбоя работы Рунета стало несовершенство ПО Unsplash

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Массовый сбой в доменной зоне произошел из-за ошибки при обновлениях ключа DNSSEC. На это повлияло несовершенство ПО для создания ключей шифрования, сообщила пресс-служба Координационного центра доменов .ru и .рф.

«Главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования», — указали в КЦД.

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В центре доменов пояснили, что DNSSEC, как и любое другое технологическое решение, с течением времени требует усовершенствования, чтобы исправить ошибки. По данным центра, в настоящий момент расследование инцидента продолжается.

Вечером 30 января у многих жителей России перестали открываться сайты с доменом .ru, также не загружались приложения на компьютерах и мобильных устройствах.

В Минцифры заявили, что проблема с доступом к российским сайтам появилась из-за технической неисправности, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных