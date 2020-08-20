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    20 августа 2020, 06:54

    Концерн «Калашников» сделает для Минобороны новейший пулемет

    Александра Ломейко

    Специалисты концерна «Калашников» начали разрабатывать новый ручной пулемет. Заказ на оружие поступил от Минобороны. Опытную партию ведомство уже испытало.
    Концерн «Калашников» сделает для Минобороны новейший пулемет

    Генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов рассказал в интервью РИА «Новости», что после войсковой эксплуатации РПК-16 в министерстве уточнили требования к пулемету.

    «Если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — подчеркнул он.

    Прототип изделия должны показать на форуме «Армия-2020». Тарасов заметил, что благодаря работе над РПК-16 концерн приобрел «новые компетенции». Кроме того, госзаказчик убедился в потенциале конструкторов предприятия.

    Работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16, как ранее заявил источник в оборонно-промышленном комплексе, начнется в 2020 году. После эксплуатации военные составили ряд замечаний и предложений, которые хотят реализовать. Сведения обобщили для разработки нового пулемета.

    Российский ручной пулемет РПК-16 впервые представили несколько лет назад. Оружие сделано так, что позволяет стрелять из двух источников патронов. Первый является штатным магазином автомата Калашникова, а второй — специально разработанным магазином барабанного типа. Емкость пулемета — 95 патронов. Он стреляет со скоростью 700 выстрелов в минуту.

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