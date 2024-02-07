Технологии 07 февраля 2024, 12:07 Концерн «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА РИА «Новости»

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В России разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Расставленное в нескольких регионах оборудование обеспечит мониторинг малых высот. Переговоры об установке уже начались, сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», — сказал он.

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Разработка позволит создать единое информационное поле для малых высот. Радиолокационное оборудование установят в разных точках России. Переговоры о выборе конкретных мест в Самарской, Томской и Тюменской областях, по словам Дмитрия Савицкого, уже начались. Кроме того, авторы проекта решат вопрос о размещении в столичном регионе.

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