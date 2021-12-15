Концерн «Алмаз-Антей» представил особенный зенитный ракетный комплекс «Абакан»

Российский концерн «Алмаз-Антей» представил особенный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан» 98Р6Е. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.

Новое оружие показали и за границей — на международной выставке Dubai Airshow 2021, на которой представляют новинки авиационной техники и беспилотники.

«Время готовности ЗРК „Абакан“ к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша — 15 минут», — описал разработку Хрупало.

Он сравнил ее с аналогичным американским аппаратом ЗРК Patriot, который готовится к бою за полчаса, если меняет расположение.

Предназначение 98Р6Е — поражение современных баллистических ракет при обороне важных объектов и зданий. «Абакан» может встроиться в любую систему ПВО и справится со своими задачами как самостоятельно, так и в составе зенитных комплексов, что сильно расширяет способы его применения.

Дальность поражения цели оружия составила 45 километров, а максимальная высота — 25 километров.