Контроль за производством минералки усилят в России

В России планируют запустить автоматизированную информационную систему, чтобы контролировать производство природной воды от скважины до прилавка. Предполагается, что это поможет пресечь поток фальсификата, написал РБК.

Систему намерены создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас они планируют подписать соглашение. Система будет аналогична ЕГАИС, что уже используется для алкогольного рынка.

С декабря в России начнут маркировать минералку в системе «Честный знак». А с 1 марта 2022 года будут помечать всю питьевую воду. Однако этот контроль затрагивает только уже готовую воду в упаковках. А на саму добычу воды, лицензируемую Роснедрами, маркировка не распространяется. И новая система призвана восполнить этот пробел.

Контроль за добычей природной воды будет осуществляться на всех этапах, начиная от скважины, заканчивая поступлением на полки магазинов, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Россияне смогут узнать о происхождении воды в каждой бутылке. Сейчас таких инструментов нет.

Ранее летом Роскачество обнаружило в продаже поддельный квас.