Контактировавших с зараженными коронавирусом россиян отследят через приложение

Приложение «Госуслуги.COVID трекер» запустили для скачивания для российских пользователей. Оно поможет отслеживать людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией.

Согласно представленной информации, устройство при помощи технологии Exposure Notification фиксирует данные гаджетов, которые находятся в непосредственной близости.

Технология работает следующим образом: гаджеты через Bluetooth обмениваются случайными ключами, которые хранятся на устройстве. Если один из пользователей заразился и сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, то он может анонимно сообщить об этом в приложении. Оно разошлет уведомление на все гаджеты, с которым обменивалось ключами в последние две недели. При этом данных о своем владельце оно не раскроет.

Как сообщил ТАСС, приложение разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава. Ранее ведомство выпустило приложение для оформления цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Глава ведомства Максут Шадаев ранее отмечал, что использование приложения анонимно и полностью безопасно. Для его использования регистрироваться не нужно. Приложение запрашивает только регион, который также можно не указывать. Само использования приложения и информирование людей, с которыми человек контактировал абсолютно добровольное.

Скачать его можно в магазинах App Store и Google Play.