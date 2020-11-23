Контактировавших с зараженными коронавирусом россиян отследят через приложение
Согласно представленной информации, устройство при помощи технологии Exposure Notification фиксирует данные гаджетов, которые находятся в непосредственной близости.
Технология работает следующим образом: гаджеты через Bluetooth обмениваются случайными ключами, которые хранятся на устройстве. Если один из пользователей заразился и сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, то он может анонимно сообщить об этом в приложении. Оно разошлет уведомление на все гаджеты, с которым обменивалось ключами в последние две недели. При этом данных о своем владельце оно не раскроет.
Как сообщил ТАСС, приложение разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава. Ранее ведомство выпустило приложение для оформления цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Глава ведомства Максут Шадаев ранее отмечал, что использование приложения анонимно и полностью безопасно. Для его использования регистрироваться не нужно. Приложение запрашивает только регион, который также можно не указывать. Само использования приложения и информирование людей, с которыми человек контактировал абсолютно добровольное.
Скачать его можно в магазинах App Store и Google Play.