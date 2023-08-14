Технологии 14 августа 2023, 15:30 Конструктор «СКБМ» Абдулов: отечественные БМП легко проходят преграды, которые западной технике преодолеть сложно

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Главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов во время выступления на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» заявил, что отечественные БМП в отличие от западных машин более подвижны и лучше вооружены. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Однако западные образцы имеют более прочную броню.

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«Вся техника высоко бронированная, с высокой степенью защиты, она все равно поражается. Требуется больше средств поражения, но поразить можно», — добавил Абдулов.

Сейчас российские специалисты пытаются найти компромисс между подвижностью и защищенностью, создавая технику для борьбы с западными БМП.