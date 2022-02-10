Конструктор рассказал об особенностях самолета «Байкал»

Авиаконструктор Вадим Демин обсудил с сайтом kp.ru особенности легкомоторного самолета «Байкал», который призван заменить советскую модель Ан-2.

Демин обратил внимание на то, что в самолете рационально сочетаются традиционные и композитные материалы. «Байкал» может летать на три тысячи километров, а на борт он способен взять одновременно девять пассажиров. Отличительной особенностью воздушного судна стала парашютная система спасения, которая расположена в хвосте.

«Отстреливается парашют, и самолет переходит в снижение с его помощью. Очень сложно было создать такую конструкцию, чтобы при выпуски парашюта самолет не разрушился», — объяснил собеседник издания.