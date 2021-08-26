Конструктор рассказал о внедрении искусственного интеллекта в беспилотные аппараты

Генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал, что принимать самостоятельные решение без помощи оператора беспилотный аппарат сможет еще не скоро. По его словам, внедрение искусственного интеллекта — это поэтапная вещь. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Это последняя, финальная, цель, когда и интеллект станет на уровне человеческого мозга. Но на ближайших этапах человек является доминирующим элементом при принятии решений. Решение верхнего уровня, как, например, применение оружия, все равно надолго останется за летчиком либо за оператором беспилотной системы, в обязательном порядке остается за человеком», — добавил разработчик.

Он отметил, что люди не должны боятся того, что летательные аппараты в ближайшее время начнут применять оружие сами по себе. Имеющиеся технологи все равно не позволят сделать это.