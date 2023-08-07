Технологии 07 августа 2023, 10:46 Конструктор проекта «Луна-25» Казмерчук: основные проблемы в разработке станции были связаны с массой

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Главный конструктор межпланетной автоматической станции «Луна-25» Павел Казмерчук заявил, что главные проблемы при разработке были связаны с массой конструкции. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Казмерчук подчеркнул, что перед специалистами стояли жесткие ограничения на массу из-за фиксированного объема бака. Также конструкторам пришлось внедрять новые технологии элекроэрозионного изготовления зубчатых колес с очень маленьким модулем.

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Отмечается, что станция «Луна-25» отправится на Южный полюс Луны в поисках воды 11 августа.