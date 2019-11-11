Конструктор назвал главный недостаток основного конкурента автомата Калашникова

Разработанные на базе американской схемы AR винтовки могут «заклинить» в жарких странах после того, как три-четыре магазина уже отстреляны. Оружие является основным конкурентом автомата Калашникова.

Главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев рассказал РИА «Новости», что подобного недостатка у АК попросту нет.

«Приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка», — подчеркнул специалист.

Сейчас, по словам Уржумцева, только два компоновочных решения автоматов удовлетворяют военных из большинства государств. При этом в мире их уже достаточно.

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«Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное — это производные», — пояснил главный конструктор «Калашникова».

Легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 100 лет назад — 10 ноября 1919 года. Разработчиком компоновочной схемы AR стал конструктор из США Юджин Стоунер. Она появилась в 1950-х годах и стала основой для штурмовой винтовки М-16.