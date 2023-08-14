Технологии 14 августа 2023, 15:13 Конструктор бронетехники Абдулов: наиболее удачные решения западной техники будут реализованы на отечественной

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Главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что наиболее удачные решения, которые применяются в западной военной технике, будут реализованы во время создания отечественной.

Абдулов подчеркнул, что найти интересные технические решения помогают трофейные машины, полученные в ходе СВО. Реализовать идеи получается благодаря сотрудничеству с Минобороны РФ.

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«То есть уже реального практически противника, надо знать в лицо», — добавил конструктор.