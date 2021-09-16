Консоль PlayStation 5 получила второе крупное обновление

Второе крупное обновление вышло для игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт приставки.

Консоль начнет поддерживать SSD формата M.2. Также произошли обновления в интерфейсе. Также можно будет выбирать версию игры на главном экране — PS4 или PS5. Кроме того, теперь поддерживается вывод трехмерного звука через встроенные динамики. Пользователи отметили, что исправлена и ошибка, связанная с созданием скриншотов.