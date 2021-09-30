Конкурс «Цифровой проректор» могут ввести в России в 2022 году

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб сообщил, что в следующем году в России планируется впервые провести конкурс новых учебных практик на базе IT-технологий «Цифровой проректор». Об этом стало известно на заседании общественных советов при Минобрнауки, Министерстве просвещения и Рособрнадзоре, написала «Парламентская газета».

Во время пандемии коронавируса российские педагоги смогли наработать огромный пакет цифровых программ. По словам экспертов, в будущем это может сильно поменять стандарты обучения в России.

«В связи с этим имело бы смысл посмотреть, насколько успешно реализуются образовательные программы вузов, которые работают в электронных, дистантных технологиях в полном объеме. Нужно посмотреть, насколько успешны эти программы, где работают такие выпускники, и оценить успешность такого образования», — заявила советник при ректорате Московского государственного университета пищевых производств Зоя Макаровская.

Ранее вопрос по проведению новых учебных практик с использованием IT-технологий уже обсуждался в Министерстве науки и высшего образования, однако введен в России так и не был. С 2022 года он должен появиться в нашей стране, заключил Гриб.