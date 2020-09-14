YouTube объявил о запуске конкурента TikTok

В первоначальной версии приложения авторы роликов получат возможность использовать музыку из YouTube Music, отслеживать время записи при помощи таймера, ускорять видео при воспроизведении, а также объединять несколько клипов в один ролик. Продолжительность одного клипа составит 15 секунд.

В YouTube отметили, что по мере отзывов пользователей будут добавлять новые функции приложения. Со временем им можно будет воспользоваться и в других странах. Кроме того, в будущем такое же приложение появится для пользователей смартфонов на iOS.

YouTube не случайно выбрал Индию для привлечения внимания к своему новому сервису. Shorts практически полностью повторяет возможности популярного приложения TikTok. Власти Индии после осложнения территориального вопроса с Китаем заблокировало на своей территории это приложение.

Однако YouTube предстоит выдержать конкуренцию с индийскими приложениями, которые появились на рынке после запрета TikTok. Речь идет о сервисе HiPi, который начал действовать в Индии в августе, а также об американском приложении для создания коротких музыкальных роликах Triller.

Популярное у подростков всего мира приложение уже вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который пригрозил запретить приложение в стране, если руководство материнской компании ByteDance не продаст его американским компаниям. По данным СМИ, главным претендентом на покупку TikTok стала компания Oracle. Именно она обошла в тендере Microsoft.