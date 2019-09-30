Конкурент YouTube? «Яндекс» разрешил пользователям «Дзен» загружать видеоролики

«Теперь доступ к аудитории Дзена смогут получить и видеоблогеры. Мы приглашаем публиковать видео текущих авторов Дзена, а также блогеров с других платформ, которым Дзен может дать дополнительную аудиторию», — рассказал порталу генеральный директор платформы «Яндекс.Дзен» Дмитрий Иванов.

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Видеоформат на «Дзене» уже испробовали блогеры из тест-группы. Это позволило понять, ролики какой продолжительности оптимальны конкретно для этой платформы. Тестирование также дало возможность разработчикам усовершенствовать алгоритм, чтобы рекомендации видео были эффективными.

Выяснилось, что «Яндекс.Дзену» подходят ролики продолжительностью не более 15 минут. В среднем пользователи готовы просматривать пару видео в сутки. Всего же на платформе был зафиксирован рекорд в 20 миллионов просмотров видео за день, хотя обычно за этот период платформу посещают 11 миллионов человек.

«Уже сейчас, в ходе тестирования, видео обгоняет по популярности нарратив — фирменный формат „Дзена“ с самыми высокими показателями вовлеченности пользователей», — подчеркнули в «Яндексе».

Компания «Яндекс» уже предпринимала попытку создать собственный видеохостинг. До 2014 года функционировал сервис «Яндекс.Видео». Аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил, что даже проекты Марка Цукерберга не могут пока еще конкурировать с YouTube. Он также отметил: публикация видео требует больших затрат, однако порталам приходится на это соглашаться, чтобы не отставать от лидеров в области технологий и не терять аудиторию. По словам аналитика, в скором времени «Яндекс» должен будет предложить пользователям или зрителям что-то уникальное, чего нет в других сервисах.