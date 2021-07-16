Конкурент американцам. Новый истребитель с МАКС-2021 удивит зрителей

Россия, вероятно, представит на МАКС-2021 легкий истребитель пятого поколения, который сможет конкурировать с американским F-35. Такое мнение в разговоре с «360» выразил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Полагаю, что речь идет о российском варианте легкого истребителя пятого поколения, который будет конкурировать с американским F-35 на международном оружейном рынке», — сказал он.

По его мнению, российский истребитель пятого поколения легкого класса будет востребован «для целого ряда государств, чьи географические размеры и военные бюджеты будут оптимальны с точки зрения закупки именно этого российского истребителя».

«Плюс это повысит позиции нашей страны на мировом авиационном рынке. Поскольку новая российская машина, презентация которой запланирована на авиасалоне МАКС, будет успешна при сравнении с американским F-35», — заключил Коротченко.

Ранее 16 июля Ростех показал фотографию перспективного истребителя, который обещает быть главной новинкой предстоящего авиасалона МАКС-2021. Он пройдет с 20 по 25 июля.