Вся правда о телевидении. Участники конгресса телерадиовещателей ответили на вопросы зрителей «360»

Что такое пиплметр? Как изменилась жизнь телезрителей с переходом на цифровое вещание? И какое будущее пророчат телевидению эксперты? На вопросы, которые прислали зрители телеканала «360», ответили участники главного медиафорума года — Международного конгресса национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Прежде чем отправиться в Москву на XXIII Международный конгресс НАТ, «360» в своих социальных сетях решил спросить у зрителей: чтобы они хотели узнать о технической стороне работы телевидения? И вопросов было действительно много.

О чем только не спрашивали любители синего экрана. И искать ответы, то здесь. Это первый масштабный медиафорум после полного отключения аналогового вещания федеральных каналов. А зрители телеканала «360» захотели получить доступное объяснение: а в чем же разница?

«Даже если шел снежок и слышно было диктора, все равно считалось, что телевидение есть. Прошло девять лет, построена новая сеть. И сейчас 100% наших людей могут смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Во-первых ликвидация цифрового неравенства, во-вторых — новое качество для всех телезрителей», — рассказал Андрей Романченко, генеральный директор РТРС.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, на конгрессе Андрею Романченко вручили премию имени Владимира Зворыкина за завершение перехода на цифровое вещание. Премия почетная — ведь именно Зворыкина называют отцом телевидения. В 1936 году в его лаборатории разработали первый электронный телевизор. И вот, спустя 83 года, телевидение высокого качества пришло в каждый дом.

Был и другой вопрос, который интересовал многих подписчикам — о рейтингах. «Рейтинги собирают устройствами, которые называются „пиплметр“. Это устройство, которое фиксирует телесмотрение любого телезрителя, абонента и передает с завидной регулярностью исследовательской компании, в данном случае это медиаскоп», — отметил Александр Широких, генеральный директор НАТ.

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Каналов столько, что можно сбиться со счета. Так что неудивительно, что зрители спрашивают: сколько каналов сейчас и будут ли еще? Ответ на этот вопрос однозначный — да.

Источник фото: телеканал «360»

На десерт остался вопрос, который дает волю фантазии. Каким будет телевидение через 20 лет?

«Через 20 лет я вижу телевидение слившимся с интернетом. Интернетвидение или телеинтернет — совершенно очевидно, что телевидение останется и приобретет формы совершенно неожиданные, те, которые я даже предсказать не могу», — поделился Эдуард Сагалаев, президент НАТ.

«Суть телевидения как команды, которая делает контент, не изменилась» Константин Эрнст генеральный директор Первого канала

А вот гендиректор Первого канала Константин Эрнст на конгрессе рассказал про ближайшие перспективы. По его словам, уже через три года медиапейзаж изменится кардинально.

«Классическое телевидение будет существовать. Переход из одной возрастной категории в другую существует всегда. В том числе тот, кто сейчас слушает рэп, перейдет в число тех, кто может посмотреть телевизор», — сказал он.

В одном сходятся эксперты: телевидение в целом, и его величество телевизор в частности, еще десятки лет будут неотъемлемой̆ частью домов и квартир. Зритель сам решит, какую кнопку выбрать.