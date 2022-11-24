Технологии 24 ноября 2022, 21:34 Конференция разработчиков высокозагруженных систем Highload++2022 открылась в Москве

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В «Крокус Экспо» стартовала конференция разработчиков высокозагруженных систем Highload++2022. На ней рассказали, что в соцсети «ВКонтакте» теперь можно делать дипфейки. Что это такое и для чего можно применять эту функцию, разбиралась корреспондент «360».

Дипфейком называется видеоролик, в котором лицо одного человека подменяется другим при помощи алгоритмов машинного обучения. В этом слове соединены два понятия: глубокое обучение нейросетей (deep learning) и подделка (fake).

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О новой опции рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

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«Мы хотели нашей аудитории дать уникальный инструмент для набора популярности. То есть вам не нужно быть Клавой Кокой, чтобы снимать такие же классные ролики. Попробуй себя в ее роли и, возможно, ты обгонишь ее по подписчикам», — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Представители «ВКонтакте» подчеркнули, что социальная сеть сотрудничает только со звездами, которым на руку возрастающая популярность, и их права компания готова защищать до последнего. Если вдруг кто-то решит сделать аморальный контент с фейковым Сергеем Жуковым, алгоритмы соцсети это видео заблокируют.

Так что дипфейки от «ВКонтакте» — исключительно для развлечения пользователей и их публики.

Крупнейшая профессиональная конференция для разработчиков высоконагруженных систем Highload++2022 проходит в «Крокус Экспо» в Москве 24–25 ноября. На ней ожидается более 3000 участников, 120 докладов и презентация множества новинок в сфере веб-разработок.