Компромиссный режим работы дисплея установили в смартфоны Samsung Galaxy S20

По информации РИА ФАН, компромиссный режим сохраняет высокую четкость дисплея и потребляет небольшое количество энергии. Повышенная до 96 герц частота обновления экрана и изменение разрешения на 2400×1080 или на 1600×720 пикселей позволяет использовать подобную настройку.

Благодаря новой функции, пользователь устройства получает качественное изображение при сниженной нагрузке на аккумулятор смартфона. Это также повышает автономность работы гаджета.

Тем не менее, функцию нельзя обнаружить в привычных настройках Samsung. Тем, кто хочет пользоваться ей, необходимо внести изменения во встроенное программное обеспечение устройства. По умолчанию владельцу телефона доступны настройки в 60 и 120 герц.

Ранее китайская компания Eben анонсировала выход флагманского смартфона 8848 с корпусом из люксовых материалов. Его максимальная стоимость достигает 2800 долларов.