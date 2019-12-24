Комплексы «Кинжал» могут установить на Су-57

О таких планах по модернизации доложил представитель Военно-космических сил Владимиру Путину.

На выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной российские военные рассказали, что до 2028 года будут перевооружены три авиационных полка. Войсковые соединения пополнятся беспилотными летательными аппаратами «Охотник» и современными истребителями Су-57.

«Кроме того, после 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — доложили президенту.