Комплекс ПВО «Панцирь» получил новую гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету. Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО КБ приборостроения имени Шипунова Валерий Слугин.

По словам конструктора, новейшая ракета способна развивать скорость до пяти Махов и выше — в пять раз быстрее скорости звука. Ракета прошла все испытания и уже стоит на вооружении.

«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость пять Махов и более. Данная ракета быстрее подлетает к цели, что значительно повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков: выше скорость соударения, выше эффективность осколков», — рассказал Слугин. Его слова привел ТАСС.

Как объяснил конструктор, ракеты, которые используются в «Панцире», не оснащают головками самонаведения. ЗРПК работает на таких расстояниях, при которых в этом нет необходимости. Достаточно системы телеуправления.

Комплекс «Панцирь-С» способен поражать цели в любое время суток при любой погоде. Его можно использовать как для воздушных целей, так и для наземных или надводных. Кроме того, с новой ракетой комплекс можно применять и против беспилотников.