Сплошные плюсы. Комплекс переработки нефти «Евро+» открыли на Московском НПЗ

На Московском НПЗ открыли комплекс переработки нефти «Евро+». Новая технология позволит увеличить объемы производства без последствий для окружающей среды.

Новый комплекс переработки нефти заменит пять установок предыдущего поколения. При этом объем производства топлива, дизеля и авиакеросина увеличится. А 15 тысяч умных датчиков позволят системе оперативно и очень гибко реагировать на любые изменения в техническом задании.

«Евро+», а именно так называется новый комплекс, — это полный производственный цикл, от сырой нефти до выпуска готовой продукции. Комплекс обеспечит 40% московского рынка высококачественным топливом.

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников МНПЗ за реализацию проекта.

Российские технологии вместе с новейшим оборудованием позволили создать по-настоящему современный автоматизированный промышленный объект. Сырая нефть здесь превращается в уже готовое к использованию топливо. Которое, к тому же, отгружается в абсолютно герметичных автоцистернах.

Масштабная модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода началась в 2011 году. И сейчас завершается второй ее этап. Главный проект — новый комплекс переработки нефти. Ведь «Евро+» сможет заменить сразу пять установок прошлого поколения, и их выведут из эксплуатации. При этом объемы выпускаемой на заводе продукции — бензин, дизель — только увеличатся.

Все это позволит более гибко реагировать на запросы рынка и стабильно поставлять топливо на АЗС и в московские аэропорты. Отметил это и Владимир Путин. В режиме видеоконференции на церемонии открытия «Евро+» он объявил торжественный пуск нового комплекса.

«Я хочу сказать спасибо всем вам за профессионализм и, безусловно, командный дух, который сложился в ходе этой работы. Если иметь в виду, что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе (40% рынка имеет предприятие, на котором вы сейчас находитесь), то можно констатировать, что крупнейшие отечественные производители оборудования, научные институты и строительные компании осуществили совместно большой, очень нужный для московского региона проект», — отметил Владимир Путин.

И все это без ущерба для окружающей среды. Новый комплекс позволит сократить энергозатраты на 7% в год, а сам объект уже интегрирован в городскую систему экоконтроля. Мониторинг состояния воздуха происходит автоматически. Обратили на это внимание и приехавшие на завод мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики Александр Новак.

«Стоим в центре завода, а такое ощущение, что мы в центре парка Горького стоим. Вообще не ощущается запах. И очень важно, конечно, какое топливо выпускает завод, потому что 98% загрязнений Москвы — это автомобильный транспорт. поэтому так важно снабжать Москву качественным топливом», — сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Поэтому так важна возможность увеличить и глубину самой переработки.

«Задача, которую мы решили, это не только увеличение мощности завода, но и увеличение глубины переработки, этот комплекс позволит нам на 15% увеличить объем производства автомобильных бензинов, на 40% объемы производства дизельного топлива», — пояснил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

А все эти преимущества в совокупности сделали комплекс хорошим примером для продвижения подобных индустриальных проектов по всей стране. Президент Владимир Путин даже предложил правительству и региональным властям использовать опыт «Евро+» в качестве ориентира для отрасли.