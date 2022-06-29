Комплекс глубокой переработки появится на МНПЗ

Компания «Газпром нефть» продолжает комплексную модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Здесь стартовал третий этап строительства комплекса глубокой переработки нефти.

Глубокая переработка нефти — это максимально эффективная переработка. Она обозначена президентом России, как ключевая стратегическая задача, стоящая перед российской нефтегазовой отраслью.

Благодаря новому комплексу МНПЗ сможет перерабатывать весь объем нефти в востребованные рынком продукты без остатка. После пуска комплекса глубокой переработки нефти завод откажется от выпуска мазута и перейдет на безотходное производство.

Источник фото: телеканал «360»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил МНПЗ и познакомился с процессом строительства нового комплекса глубокой переработки. Он посетил стройплощадку, пообщался с проектировщиками и будущими сотрудниками нового комплекса.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень благодарен компании, которая так активно, последовательно внедряет новейшие технологии на этом заводе. Улучшается экология значительно, в том числе и Москвы-реки, и атмосферы. И глубина переработки, и качество топлива, и так далее. Здорово, что компания не остановилась на достигнутом и, как мы говорили, реализует третий этап — самый сложный, самый технологичный, самый финансовоемкий», — отметил Сергей Собянин.

Объем инвестиций «Газпром нефти» в этот проект составляет более 200 миллиардов рублей. Строительство комплекса планируют завершить до 2025 года.

Источник фото: телеканал «360»

«Завершение вот этого третьего этапа позволит нам довести глубину переработки данного завода до 100%. Это будет, наверное, самая высокая глубина переработки среди всех нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе. Соответственно, значительно будет увеличены объемы производства моторного топлива, дизельного топлива, бензина, керосина, выход составит 85% — это очень высокий показатель, один из рекордных показателей», — подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Оборудование для будущего комплекса изготавливают ведущие российские производители из 15 регионов страны. Доставка идет речным транспортом. В середине июня оборудование из Санкт-Петербурга прибыло на завод. Изготовленная из высокопрочной хромомолибденованадиевой стали колонна весит 1200 тонн. Ее перевозка зафиксирована в Книге рекордов России как перемещение самого тяжелого груза по Москве-реке. Доставка аппарата осуществлялась по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Волго-Балтийскому каналу, Волге и Москве-реке.

Чтобы принять это оборудование в Капотне был специально построен причал и подъездная дорога с площадкой для сбора самоходных трейлеров. После возведения нового комплекса причал может станет частью городской инфраструктуры.