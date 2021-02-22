Компьютерную программу научили определять ковид по телефону

Австрийские специалисты создали компьютерную программу, которая способна сама ставить диагноз. Для этого пользователь должен описать симптомы своего недуга. Программа может диагностировать ковид и другие болезни, заявляют разработчики.

Чат-бот, как утверждают разработчики, показал точность выявления коронавируса выше 96%. Голосовой помощник может говорить на 36 языках. Целью создания приложения было снижение нагрузки на телефонные горячие линии, которые начали работать во многих странах после начала пандемии COVID-19.

Но эксперты предупреждают, полностью доверять таким программам нельзя, сообщила газета «Известия». Такие приложения только находят наиболее подходящую под набор симптомов болезнь, но заменить диагноз врача они не могут.

Медики предупреждают, что ситуация конкретного человека может требовать вызова скорой помощи, и пока человек будет отвечать на вопросы чат-бота, он может потерять время. Кроме того, ответственность за поставленный диагноз система нести не может.

Попытки использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы выявлять коронавирус среди обратившихся за медицинской помощью уже предпринимались. «Сбер» утверждает, что его приложение может определять ковид по телефонному кашлю. А в Турции появился прибор, за 10 секунд якобы выявляющий заразу по слюне. Монетизировать коронавирус попытаются многие, в том числе мошенники. Поэтому доверять чудо-гаджетам и диагностическим приложениям особо не стоит. Максимум, что узнает с их помощью человек, — со здоровьем у него неладно. Но это и так ясно, если появляется кашель.