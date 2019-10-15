Компанию Apple заподозрили в передаче пользовательских данных в Китай

Представители американской компании Apple рассказали, что сведения об этом есть в настройках Safari. Там написано, что перед посещением веб-сайта Safari может направить информацию, рассчитанную по адресу веб-сайта, в Google Safe Browsing и Tencent Safe Browsing. Это необходимо для того, чтобы выяснить, является ли портал мошенником.

«Данные провайдеры безопасного просмотра могут также регистрировать ваш IP-адрес», — сказано в сообщении.

Engadget пишет, что компанию Tencent подозревают в связях с Коммунистической партией Китая. Она обвиняется в поддержке слежки в КНР.

«Не исключено, что Tencent, как и Google, использует данные Safe Browsing для работы своей антифишинговой системы. Тем не менее теоретически, если сопоставить IP-адреса с запросами к сайтам, данная информация может быть использована для установления личности человека», — сказал профессор Университет Джонса Хопкинса Мэттью Грин.

Позднее в Apple заявили, что фактические URL-адреса не передаются Tencent или Google. Также пользователи могут отключить предупреждения о мошеннических или опасных сайтах.