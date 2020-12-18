Компания Zoom отменит лимит звонков на Новый год и Рождество

Отмечается, что снятие 40-минутного ограничения для бесплатных звонков снимут во всем мире. Лимит не будет действовать с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января. Ограничение отменят автоматически, пользователям ничего не требуется делать самостоятельно.

Компания уже проводила такую акцию в День благодарения в США.

Ранее студент из Омска Алексей Дудоладов, который жаловался губернатору Александру Буркову, что ловит интернет для учебы сидя в лесу на березе, замерил скорость соединения. На высоте связь была по-прежнему лучше, чем внизу. Так, на асфальте показатели составляли 8,6 мегабита в секунду, а на дереве — 24,7 мегабита в секунду.

Накануне молодому человеку предоставили в Институте водного транспорта особые условия для учебы, а специалисты Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области посоветовали ходить к соседям, так как сигнал Сети там якобы сильнее.