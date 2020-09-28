Компания Xpeng представила летающий электромобиль на Пекинском автосалоне

Внешне эта конструкция напоминает квадрокоптер. Только с двухместной кабиной. Автомобиль не будет ездить по дорогам, он рассчитан только на полеты.

Новый электромобиль получил имя Kiwigogo, он оснащен восемью турбодвигателями. В него было вложено около 1,7 миллиарда рублей.