28 сентября 2020, 13:01
Компания Xpeng представила летающий электромобиль на Пекинском автосалоне
Китайская компания Xpeng презентовала свой летающий электрокар на открывшемся автосалоне в Пекине. Он способен подниматься на высоту от пяти до 25 метров. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Внешне эта конструкция напоминает квадрокоптер. Только с двухместной кабиной. Автомобиль не будет ездить по дорогам, он рассчитан только на полеты.
Новый электромобиль получил имя Kiwigogo, он оснащен восемью турбодвигателями. В него было вложено около 1,7 миллиарда рублей.