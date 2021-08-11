Компания Xiaomi разработала нового робота-пса

Китайская технокорпорация Xiaomi разработала нового четвероногого робота-компаньона CyberDog. Разработку показали в рамках нового релиза. Об этом сообщили «Известия».

«Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog — это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом», — заявила компания.

Робот обладает высокой скоростью, он способен достигать 3,2 метра в секунду. Разработка способна сделать сальто назад, а также реагировать на голосовые команды.